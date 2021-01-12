Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

12 Ocak 2021 Salı, 22:20

Endonezya'nın Batı Papua bölgesindeki Irian Jaya bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.