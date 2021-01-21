Endonezya’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG Deprem ve Tsunami Merkezi Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Melonguane bölgesindeki depremin Bitung Galela, Gorontalo, Morotai, Kuzey Halmahera, Batı Halmahera ve Manado kentinde de hissedildiğini kaydetti.

Depremin hissedildiği bölgelerden ölü, yaralı ve hasar olduğuna ilişkin ihbar almadıklarını aktaran Daryono, bölgede artçı sarsıntı hareketliliği de gözlemlemediklerini ifade etti.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.