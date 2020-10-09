Endonezya'da istihdam yasası protestoları: 400 gözaltı

09 Ekim 2020 Cuma, 15:33

Endonezya'da yeni istihdam yasası protestoları farklı bölgelere yayıldı. Protestocular 12 farklı alanda gösteriler düzenledi. Polis, Güney Sumatra'daki Palembang'da parlamento dışında 183 kişiyi gözaltına aldı ve kalabalıkları dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı

Başkent Cakarta'da 200'den fazla protestocuyu gözaltına aldı.

Ülke çapında düzenlenen grev ve gösterilerin üçüncü gününde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki gösteride en az 60 göstericinin ve 6 polisin yaralandığı bildirildi. Göstericiler yerel olarak “çok yönlü yasa” olarak bilinen yeni yasanın bazı işçi haklarını, yerli topluluk haklarını ve çevre korumalarını ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Ayrıca yasanın sendikalara danışılmadan meclisten geçirilmesine de tepki gösterildi.