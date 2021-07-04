Endonezya'da oksijen sıkıntısı nedeniyle 33 Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Endonezya'da 33 Covid-19 hastası sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti.

AA
04 Temmuz 2021 Pazar, 17:07
Endonezya'da oksijen sıkıntısı nedeniyle 33 Covid-19 hastası hayatını kaybetti
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Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde yeni tip koronavirüs tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Covid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Covid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.


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