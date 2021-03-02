Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik meydana geldi.

AA
02 Mart 2021 Salı, 07:47
Endonezya'nın Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik
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Endonezya haber ajansı Antara'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Sinabung Yanardağı kül ve duman çıkardı.

Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten yanardağın, 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.

Olayın ardından can kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da en son ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar yaşanmıştı.


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