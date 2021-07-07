Endüstriyel Liman Projesi Akarcalıları endişelendiriyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:29

Denizlerimizi, dağlarımızı, ormanlarımızı koruyalım dedikçe ülkenin her yanından yeni bir talan haberi alıyoruz.

Bu seferki talan güzel İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Akarca mevkiinde.

Akarca vatandaşlarımızın sakin bir yaşam sürdürdüğü, doğa dostlarının bir araya geldiği, masmavi denizi olan mükemmel bir beldemiz.

Bahsettiğim bu yer ile ilgili daha önce marina yapılması için izin istenmiş, şükürler olsun ki doğaseverlerin mücadelesi sonucu reddedilmişti.

Lakin talana doyulmuyor bu memlekette.

Bu kez de aynı yere balıkçı barınağı yapılması isteniyor.

Sözde balıkçı barınağı adı altında endüstriyel liman yapmak amaç.

Projesi hazırlanan ve yapımına başlanmak üzere olan Balıkçı Barınağı ile ilgili tartışma ise her geçen gün artmakta.

Balıkçılar "Yapılsın" derken Akarca Sakinleri ve Seferihisarlı çevreciler "Barınağı asla yaptırmayacağız" diyorlar.

Akarcalılar denizlerinin kirlenmesini istemiyor.

Bu nedenle hukuk mücadelesi vermeye hazırlanan Akarcalılar, balıkçı barınağına onay veren imar planlarının iptali için dava açmak üzereler.

Görünen o ki engel olunmaz ise burada ne temiz bir deniz kalacak ne de geriye bırakabileceğimiz doğal bir güzellik.

Deniz ile insanı bir araya getiren bu eşsiz doğa, geri dönmemek üzere tahrip edilecek hatta yok edilecek.

Sığacık koyunun orkinos ve balık çiftliklerinden arındırılması için verilen mücadele devam ederken şimdi de Akarca Sahili.

Anlayacağınız talan için yer yön farketmiyor.

Vatandaşlarımız sadece nefes aldıkları sahillerini, yerel balıkçılarımızın avlanma alanlarını, balık ve deniz canlılarını korumak istiyor.

Hep söylediğim gibi halka rağmen bir şey olmaz. Olamayacaktır da.

Kimse kusura bakmasın ama başta foklar olmak üzere nesli tehlikede olan çeşitli deniz canlılarının yaşam alanının yok edilmesine, mendirekler inşa edilmesine, mavi bayraklı Akarca plajının doldurulmasına, kirletilmesine, ekolojinin ekonomiye yenilmesine izin verilmeyecektir.

Bu böyle biline.

Bu talanın içerisinde bir şekilde var olanlara seslenmek istiyorum.

Lütfen!

Akarca’yı rant oyunlarına ve kirli ilişkilere kurban etmeyin!

Doğaseverler ve tüm Akarcalılar doğanın ve ekolojik yaşamının yok edilmesine asla razı olmayacaktır.

Yerleşim yerlerinin göbeğine yapılacak olan maliyeti yüksek Balıkçı Barınağı yapımından derhal vazgeçin!

Özellikle de balıkçılar ile Akarca halkını karşı karşıya getirmeyin.