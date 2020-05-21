Enerjide yerli üretim unutuldu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu”nda, özellikle son dönemde enerji tasarrufu imkânlarının göz ardı edildiğine dikkat çekildi.
Türkiye’nin 2018’deki enerji ithalatının 2002’ye göre yüzde 102.8 arttığının belirtildiği raporda, ayrıca 2018’de yerli enerji üretiminin, toplam enerji talebinin yalnızca yüzde 27.6’sını karşıladığı vurgulandı.
Petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji tüketimindeki dışa bağımlılık 2002’de yüzde 68.3 iken 2018’de yüzde 72.4’e çıktı.
Ülkedeki elektrik üretiminde kamu payı 2002’de yaklaşık yüzde 50 iken 2019’da yüzde 19.5’e düştü.
Yani 2019’da üretilen elektriğin yüzde 80.5’i özel sektör tarafından üretildi.
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!