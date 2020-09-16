16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul ve Çeşme'de "İlk Sosyal Mesafeli' festivalini gerçekleştirerek yeni normal hayata da eğlenceyi getiren DJ prodüktör ve organizatör Birol Giray'ın yeni teklisi “Etoile Polaire” (Enstrümantal) spotify olmak üzere bütün dijital platformlarda dün yerini aldı.

Bu hafta yayımlanan yeni tekliniz “Etoile Polaire”nden bahseder misiniz? “Koza”dan yayınlanacak yeni projeler neler olacak?

Etoile Polaire enerjik ve melodik bir parça. insanı yukarı çekiyor bence ve duygusal. 14 Eylül'de, başta spotify olmak üzere bütün dijital platformlarda dinlenebilir. Benim bu yıl 3. 'release'im olucak bu yüzden heyecanlı ve mutluyum. Açıkçası plak şirketimiz Koza içimizdeki müzik coşkumuzu genç ve yenilikçi fikirlerle donatıp müziğin hep peşinde koşmamızı sağlıyor. Bize bağlı sanatçılarımızın hayal gücü ve vizyonu ile yeni parçalara çıkarmaya sürekli devam edeceğiz.

Pandemi döneminde festival yapmayı başardınız. Hazırlık dönemi nasıl geçti?

Bizim için zorlu bir sınav oldu. Önce Chill-Out Festival İstanbul’u eylüle, daha sonra da Electronica Festival İstanbul’u 2021’e ertelemek durumunda kaldık.

Electronica Festival Çeşme’yi kamplı planlamıştık ama Covid-19 önlemleri kapsamında kamp olayını iptal ettik. Kısacası planlarımız hep aksadı.

Buna rağmen hem Electronica Festival’i Çeşme’de, hem de Chill-Out Festival’i İstanbul’da sosyal mesafe kuralları dahilinde ve limitli kapasite ile yapmayı başardık.

Chill-Out Festival İstanbul’da sahne önüne kurduğumuz 2,3 ve 4 kişilik Box’lar ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

Chill out ülkenin en uzun soluklu festivallerinden. Bu yıl 15. yılını geride bıraktı. Bunca yıldır aksamadan devam eden bu festivalin başarısını neye bağlıyorsunuz?

Chill-Out Festival’in en önemli kriterleri ayrıcalıklı bir atmosfer, özenle seçilmiş gruplar ve hizmet kalitesi. 15 senedir bu 3 kriteri kendi koyduğumuz standartların üstüne taşımayı başardık.

Bu yıl programı belirlerken zorlandınız mı?

Malum sebeplerden dolayı yurt dışından hiç bir sanatçıyı getiremedik. Ama bu bir bakıma da pozitif oldu çünkü lokal sanatçılarımızla da bu festivallerin olabileceğini biliyorduk fakat bugüne kadar deneme şansımız olmamıştı. Kısacası sahneye gururla yerli kadro olarak çıktık.

Radyoculuk, festival organizatörlüğü, Dj'lik ve son dönemde kendi plak şirketiniz 'Koza' ile yapımcılık. Hepsi birbirini besliyor olmalı. Size en çok heyecan veren kısmı nedir?

Bunları bir zincirin halkaları olarak düşündüm ben hep.Gerek DJ, gerek prodüktör olarak yeniliğe, yeni gelene her zaman açık oldum ve olmaya devam edeceğim. Heyecan müzik çalmakta aslında. Bu bir radyo frekansı, bir festival ya da bir performans veya parçanızı/setinizi yayınladığınız dijital bir platform yani hiç farketmiyor benim için.

YENİ PROJELER

Önümüzdeki günler için planlarınız neler?

Şu anda radyolarımızı Çamlıca’daki yeni kuleye taşımakla meşgulüz. Bu değişiklikle beraber Future Generation’ın frekansı da 93.7’den 93.8’e geçiyor, Lounge Fm 96.0 frekansından yayın hayatına devam edecek. İstanbul’un radyo frekanslarına yeni yapılan kule sayesinde muhteşem bir standart geliyor. Bunu okuyucalarımıza belirtmek isterim. İlerleyen günlerde ise hayal gücümüzü kullanarak, sosyal düzeyde yeni normallerde ve yeni şartlar altında insanları bir araya getirmek, eğlendirmek için yeni dijital projelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diğer taraftan uzunca bir süre daha DJ’lik kariyerimi askıya alacakmışım gibi gözüküyor. Çünkü yapılacak partiler ve eventlerde katılımcıların ve biz çalışanların sağlığı yüzdeyüz güvende olmadığı sürece gelen işlerede hayır demek durumundayım.