Ener.see ile enerji faturaları düşüyor

18 Ocak 2021 Pazartesi, 15:17

Dijital enerji platformu Ener.see’den yapılan açıklamada firmaların dijital enerji yönetimi ile daha az enerji kullanarak daha yüksek performans yakaladığı belirtiliyor. Enerji faturaları düştüğü, farkında olmadan ödenen reaktif cezaların da ortadan kalktığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Dijital enerji yönetiminin temel amacı, maliyetleri minimum düzeye indirip verimliliği maksimum seviyeye çıkarırken çevremiz için pozitif etki yaratmaktır. Firmaların gün geçtikçe artan enerji tüketimlerini endüstri 4.0 çözümleri kullanarak ener.see ile gerçek zamanlı ve detaylı takip yoluyla kontrol altına almak mümkün. Enerji tasarrufu yapabilmek için öncelikle şube, makine, bölüm, kat vb detayında ne kadar enerji harcandığının bilinmesi gerekiyor. Bunu en doğru şekilde yapabilmek için ise tüm noktaların gerçek zamanlı takip edilmesi şart. Ener.see bu amaca hizmet etmek için aklınıza gelebilecek tüm sektörlere uygun geliştirdiği sistem sayesinde tüm cihazların enerji kullanımını uzaktan ölçüyor. Kullanımlarınızı en verimli şekilde yapabilmeniz için enerji analizi yapıp size bildirimler gönderiyor. Örneğin gece veya üretim ve kullanım olmayan günlerde devam eden tüketimlerin farkına varmanızı sağlıyor veya bakımsız makinelerin güç verimsizliğini ölçümler ile ortaya çıkarıyor.

Bunlara ek olarak elektrik kalitesi, yük profili ve voltaj dalgalanmaları ölçümü gibi sanayi tesisleri için ciddi maliyet oluşturabilen reaktif cezalarının önlenmesini de sağlıyoruz.

Ener.see gibi dijital enerji platformlarının temel amacı tasarruf sağlamak bu yüzden kurulum maliyetlerine kıyasla hızlı geri dönüş alabilmek çok önemli. Her türlü işletmede kullanıma başlandığı anda daha önce farkına varılmamış kayıpları, boşa yapılan harcamaları ortaya çıkartıyor ve kısa süre içinde tasarruf ediliyor. Ener.see müşterilerinde %10’dan yüksek enerji tasarrufları hedefliyor. Bugüne kadar yapılmış projelerde tasarruf hedeflerimize ulaşmış olup elektrik faturalarında ciddi düşüşlere şahit olduk.

HIZLI UYGULAMA VE PROJE SÜRECİ

Maliyetlerini azaltmak isteyen işletmelerde uzman mühendisler ücretsiz keşif yapıyor ve daha sonrasında hızlı bir proje ve teklif süreci oluyor. Kurulumu oldukça kolay olan ener.see akıllı sayaçlarımızı birkaç hafta içerisinde işletmenizde kullanmaya başlıyorsunuz. Tesisin ihtiyacına göre ücretsiz kullanıcı eğitimleri ve uzman mühendisler ile maliyet azaltma danışmanlık hizmeti de sağlanıyor. Onlarca benzer tesisin verisini karşılaştırarak ve enerji verimliliği konusunda bilinen en iyi uygulamalardan yola çıkarak size özel yıllık bir öneri raporu oluşturuluyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ BUGÜN HAYATA GEÇİRİYORLAR

Ener.see’nin temel çalışma prensibi bulut tabanlı veri analizi ve IoT teknolojileri üzerine kurulu. Ener.see bu teknolojileri kullanarak işletmelere taktığı akıllı sayaçlardan topladığı kritik verileri anlamlı hale getiriyor ve müşterilerine aksiyona dönüştürülebilir bilgiler sunuyor. Web ve mobil uygulaması aracılığı ile sağlanan grafikler, raporlar, dijital enerji ve maliyet yönetimi servisi ile işletme yöneticilerinin ve teknik müdürlerin enerji yönetimini en verimli şekilde yapmalarını sağlıyor.”

ENER.SEE HAKKINDA

2020 yılında Dijital Dönüşüm, Enerji Verimliliği, Nesnelerin İnternet ve Endüstri 4.0 alanlarında yüksek teknoloji kullanan çözümler üretmek için faaliyete geçen genç bir girişim firması. Konusunda uzman mühendislerden oluşan 10 kişilik bir ekipleri ile yerli tasarım ve geliştirme yapıyorlar. Yazılım, donanım, danışmanlık, üretim, sanayicilik gibi farklı disiplinlerden 10larca yıllık tecrübeyi bir araya getiren firmanın ener.see dahil olmak üzere işletmelerde kullanılan 3 farklı ürünü var. Tüm ürünlerini sürekli iyileştirme prensipleri ve müşteri talepleri doğrultusunda geliştirmeye devam ediyorlar. Tüm ürünlerinde bulut tabanlı ve dünyaca benimsenmiş yazılım standartlarını kullanan şirketin ürünleri farklı ihtiyaçlar için özelleştirme ve kişiselleştirmeye oldukça açık.