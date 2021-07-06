Enflasyon için korkutan tahmin

06 Temmuz 2021 Salı, 10:10

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, bugünkü yazısında yapılan elektrik ve doğal gaz gibi zamların enflasyona etkisini değerlendirdi. Yıl sonu enflasyonun yüzde 20 tahmini yapan analistlerin olduğunu aktaran Sağlam, "Elektrik ve doğalgaza temmuz ayı başında yapılan zamların enflasyona doğrudan katkısı yüzde 0.9, dolaylı etkisi ise yüzde 1.2 civarında hesaplanıyor. Buradan yola çıkarak önümüzdeki aylarda artışın devam etmesinin beklendiği çok açık. Şimdiden, piyasada yıllık enflasyonun bu yıl içinde yüzde 20’yi bulacağı tahminleri yapılmaya başladı. Yılsonundaki iki ayda, baz etkisi nedeniyle, bir miktar düşüş beklense bile yılsonu için yüzde 20 tahminini yapan analistler de var" dedi.

ENFLASYONU ARTIRAN SEBEP

Yerli ve yabancı bankacıların yılsonu enflasyon tahminleri dünkü rakamlardan sonra tekrar yükseldiğini aktaran Erdal Sağlam, "Yılsonu için resmi tahminler yüzde 17-18’e çıkıyor. Son aylarda piyasa tahminlerinde görülen hızlı artış göz önüne alındığında, yılsonu tahminlerinin daha da büyüyeceğini söylemek kâhinlik olmaz" ifadelerini kullandı.

Sağlam'ın enflasyonun sebebine ilişkin yazısındaki bölüm şöyle: