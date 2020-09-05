‘Engel’ haberine de erişim engeli geldi
TMSF’nin İstanbul Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle çıkardığı ihalenin 280,4 milyon TL ile Bilal Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın almasına ilişkin haberlere getirilen erişim engeline dair yapılan haberlere de erişim engeli getirildi.
BirGün'ün haberine göre, Engelli Web tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2 Eylül 2020 tarih ve 2020/5273 sayılı kararıyla, erişim engelleme ile ilgili haberler erişime engellendi.”
TMSF, Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak “Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaatı” işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkarmıştı. En uygun teklifi 280.4 milyon TL ile Mustafa Ekşi-İlkyapı İnşaat ortaklığı vermişti. İhaleyi alan şirketler inşaata başladı ancak İlkyapı’nın sahibinin Bilal Erdoğan’ın imam-hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat olduğu ortaya çıkmıştı.
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