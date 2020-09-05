‘Engel’ haberine de erişim engeli geldi

05 Eylül 2020 Cumartesi, 09:47

BirGün'ün haberine göre, Engelli Web tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2 Eylül 2020 tarih ve 2020/5273 sayılı kararıyla, erişim engelleme ile ilgili haberler erişime engellendi.”

TMSF, Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak “Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaatı” işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkarmıştı. En uygun teklifi 280.4 milyon TL ile Mustafa Ekşi-İlkyapı İnşaat ortaklığı vermişti. İhaleyi alan şirketler inşaata başladı ancak İlkyapı’nın sahibinin Bilal Erdoğan’ın imam-hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat olduğu ortaya çıkmıştı.









