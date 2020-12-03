Engelsiz kent: Çiğli

03 Aralık 2020 Perşembe, 16:58

Başkan Utku Gümrükçü yaptığı açıklamada;“Göreve geldiğimizde ilk olarak, bağımsız yaşamın desteklenmesi ilkesi doğrultusunda hak temelli engellilik hizmetlerimizin kurumsallaştırmak amacıyla 10 Aralık 2019 tarihinde Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda, engellilik politikası hakkında politik tutum belgesi ile tüm belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepleri deklare edip, uygulamaya geçirmeyi amaçladık. Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı kitabımızı, yol göstermesi amacıyla Engelli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, milletvekilleri ve İzmir’deki belediyeler ile paylaştık.”

Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri tespit etmek ve bir an önce çözüme kavuşturmak amacıyla Engelli Ağı kurduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “İlçe sınırlarımız içerisinde engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı engelleri hızlı çözmek adına internet sitemize engel ağı yerleştirdik. Engelli vatandaşlarımız karşılaştıkları engelleri bize bildiriyor ve anında engellendikleri yerlere müdahale ediyoruz. Ayrıca ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın envanter çalışmasını gerçekleştirdik. İlçe sınırlarımız içerisinde az görenler 361, görmeyenler 29, işitme engelli 229, sağır ve dilsiz 114, ortopedik 866, down sendromlu 32, zihinsel engelli 513 otizmli 39, Epilepsi 52, Kronik 1445 kişi olarak belirledik. Talep eden vatandaşlarımıza 25 adet manuel ve 5 akülü olmak üzere toplamda 30 adet tekerlekli sandalye ulaştırdık. Görme engelli vatandaşlarımıza 50 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleştirdik. Duyma engeli olan vatandaşlarımıza 44 adet şeffaf maske hediye ettik. Bu hizmetlerimizin yanı sıra sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan Pelikan ve Akvaryum Sosyal Tesislerinde menülerimizi görme engelli bireylerin de rahatça kullanabilmesi için kabartma (Braille) şekline çevirdik.”

“BİR TELEFON KADAR YAKINIZ"

Engelli bireylere bir telefon kadar yakın olduklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Kent Konseyimiz ile birlikte engelli meclisimizi de kuracağız. Düzenli olarak 100 engelli vatandaşımıza ev temizliği, 150 engelli vatandaşımıza ise sıcak yemek hizmeti sağlıyoruz. Engelli nakil aracımızla vatandaşlarımızı hastaneye götürüyor, tedavi işlemleri sonrasında tekrar evlerine bırakıyoruz. Hayatın her alanını tüm vatandaşlarımız için yaşanabilir kılmak adına hizmetlerimize devam edecek, Çiğlimizi söz verdiğimiz gibi gülümseyen insanların kenti yapacağız” dedi.