‘Engelsiz Yaşam’a imza
Çiğli’de engelli vatandaşların kültürel, sportif ve istihdam alanlarında sosyal hayata entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.
İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında düzenlenen protokol toplantısında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, “Dernek belediyemize engelli aracı tahsisinde bulundu.Araç sayesinde engelli hizmetlerine yönelik çalışma kapasitemizi iki katına çıkaracağız. STK ve kamu arasında işbirliklerin artması bizi çok sevindiriyor. Uzun yıllardır takip ettiğim İZDESK ailesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak bizi ayrıca mutlu etti. Bu alandaki işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- IIF dolar/TL'nin 'adil değer' tahminini açıkladı
- Şükür'ün babasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı