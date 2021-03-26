‘Engelsiz Yaşam’a imza

Çiğli’de engelli vatandaşların kültürel, sportif ve istihdam alanlarında sosyal hayata entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

İZMİR / Cumhuriyet
26 Mart 2021 Cuma, 06:06
‘Engelsiz Yaşam’a imza
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İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında düzenlenen protokol toplantısında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, “Dernek belediyemize engelli aracı tahsisinde bulundu.Araç sayesinde engelli hizmetlerine yönelik çalışma kapasitemizi iki katına çıkaracağız. STK ve kamu arasında işbirliklerin artması bizi çok sevindiriyor. Uzun yıllardır takip ettiğim İZDESK ailesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak bizi ayrıca mutlu etti. Bu alandaki işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.


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