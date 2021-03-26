‘Engelsiz Yaşam’a imza

26 Mart 2021 Cuma, 06:06

İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında düzenlenen protokol toplantısında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, “Dernek belediyemize engelli aracı tahsisinde bulundu.Araç sayesinde engelli hizmetlerine yönelik çalışma kapasitemizi iki katına çıkaracağız. STK ve kamu arasında işbirliklerin artması bizi çok sevindiriyor. Uzun yıllardır takip ettiğim İZDESK ailesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak bizi ayrıca mutlu etti. Bu alandaki işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.