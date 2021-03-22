Çiğli’de dayanışma zinciri büyüyor

22 Mart 2021 Pazartesi, 17:25

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği sosyal destek hizmetleriyle adından söz ettiren Çiğli Belediyesi, yakınlarını kaybeden ailelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla önemli bir uygulamaya imza attı. Pandemi nedeniyle taziye çadırlarının kurulmasının yasaklanmasının ardından Çiğli Belediyesi yakınlarını kaybeden vatandaşa taziye paketi hizmetini başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, içerisinde; çay, şeker, kahve, kolonya, maske, karton bardak ve tahta karıştırıcı olan destek paketleri hazırlandı. Hazırlanan paketler, belediye ekipleri tarafından taziyesi olan evlere teslim ediliyor.

ÇİĞLİ BÜYÜK BİR AİLE

Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, özellikle Pandemi dönemiyle birlikte toplumumuzun farklı kesimlerinden ekonomik sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizle dayanışma içerisinde olduk. Son olarak, yaşamını kaybeden Çiğlili hemşehrilerimizin aileleriyle bu acılı günlerde birlikte olup, yaşadıkları acıyı paylaşmak, sıkıntılı günlerinde ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Taziye Paketi uygulamamızı hayata geçirdik. Biz; sevincini, coşkusunu ve hüznünü birlikte yaşayan büyük bir aileyiz. Taşıdığımız bu aidiyet duygusuyla ilçemizdeki her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.