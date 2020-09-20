Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidara yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Fındık rekoltesi konusunda Tarım Bakanı'nı eleştirmesi sonrası MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Enginyurt, iktidara yönelik kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında, halka kulak verilmesi çağrısında bulunarak, "Yoksa yarın çok geç olacak" diye yazdı.
Cemal Enginyurt'un uyarısı şu şekilde:
"Yayınlanan anketlere inanmayıp,trol hesaplarla tt olduk diye sevinmeye devam edin. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Halka kulak verin, Esnafa, işçiye, köylüye, sanayiciye, gençlere, memura, işsize, kadınlara, sokağa, yani MİLLETE KULAK VERİN.
Yoksa yarın çok geç olacak."
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