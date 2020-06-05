Enis Berberoğlu 'koronavirüs önlemleri' kapsamında ev iznine çıktı

05 Haziran 2020 Cuma, 21:56

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Berberoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle evine gönderildiği bildirildi. Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu, dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan Enis Berberoğlu, 'koronavirüs önlemleri' kapsamında cezaevinden ev iznine gönderildi.







