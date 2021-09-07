Enrique Iglesias'tan 'Final' albümü geliyor

07 Eylül 2021 Salı, 00:00

Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, yeni albüm çıkaracağını açıkladı. Ricky Martin ve Sebastian Yatra ile turneye çıkma hazırlığında olan 46 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün adının ‘Final’ olduğunu söyleyerek, bunun, son albümü olabileceğini duyurdu.

Instagram’da hayranlarıyla soru-cevap yapan Iglesias, “Bu benim son albümüm olabilir. Bu, son aylarda değil, son yıllarda üzerinde düşündüğüm şeydi” diye konuştu.

"BİTİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

NTV'de yer alahn habere göre ‘Final’ adlı albümün Volume 1 ve Volume 2 şeklinde çıkacağını söyleyen ünlü şarkıcı, "Hayatımın, bitirmek için doğru zaman olduğunu düşündüğüm bir evresindeyim ve bunu 2015’ten beri düşünüyorum” dedi.

Bundan başka albüm yayınlamayabileceğini söyleyen Iglesias, müzik yapmayı ise hiçbir zaman bırakmayacağını sözlerine ekledi.

“Şarkı yazmayı bırakmayacağım çünkü şarkı yazmayı seviyorum” diyen şarkıcı, “Şarkılar bir albüm olarak paketlenmek zorunda değil” diye konuştu.

Iglesias, Final Vol. 1 albümünü 17 Eylül’de çıkaracak.

Son yıllarda kameralardan uzak yaşayan Iglesias’ın 40 yaşındaki ünlü Rus tenisçi Anna Kournikova ile birlikteliğinden 3 yaşında Lucy ve Nicholas adında ikizleri ve 1 yaşında Mary adında bir çocuğu bulunuyor.