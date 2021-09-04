Rapçi Lil Nas X, yeni albümünü 'hamilelik' pozlarıyla duyurdu: 'Bebeğim'

Rapçi Lil Nas X, 17 Eylül'de çıkması planlanan 'Montero' adlı albümünü farklı bir yöntemle tanıttı.





22 yaşındaki müzisyen, albümünü ‘bebeği’ gibi gördüğünü vurgulamak için paylaştığı fotoğraflarda, beyaz bir elbise, çiçekten yapılan bir taç, elinde de bir demet beyaz çiçekle ve kendisini 'hamile' gibi gösteren bir göbekle poz verdi.





PEOPLE sitesine açıklama yapan Lil Nas X, böyle bir çekimi yapma fikrinin, yeni albümünde yer alan ve sözleri ABD'li rapçi Megan Thee Stallion'a ait olan 'Dolla Sign Slime' şarkısını dinledikten sonra aklına geldiğini söyledi.