Vitrindeki albümler

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

CAN ALİ TÜRKMEN ‘CANDAN ŞARKILAR’ (ANADOLU MÜZİK)

Can Ali Türkmen hayatın cefasını fazlasıyla çekmiş, sefasını müzikten gram gram almaya çalışmış çağdaş bir ozan. 1969 Erzurum doğumlu, Ankara mürekkebi yalamış, gönlünü sosyalist mücadeleye vermiş, gazetecilik yapmış, politik nedenlerden dolayı hapse düşmüş. Her işinde bir ilerici dünya görüşü, bir de müzik; kendisine payanda olmuş. Bağlama çalmış, türkü söylemiş, beste yapmış. Can Ali, 2017 yılında, üç şarkılık bir maksi single çıkarmıştı, şimdi ilk albümü ile sürdürüyor sevdasını.

“Can'dan Şarkılar” 11 eserden oluşuyor. Eserlerin müzikleri kendisine, sözlerin altısı kendisinin, diğerleri ise Adnan Yücel, Ozan Telli, Gevheri, Karacaoğlan ve Turabi imzalı. Düzenlemeleri Kemal Sahir Gürel (keyboard) tarafından yapılan albümde bası İsmail Soyberk, gitarı Gürkan Balkan, bağlamayı Umut Yılmaz ile Umut Piera, kavalı Metin Yılmaz, keman ve akordeonu Özge Metin, vurmalıları Ömer Arslan ile Murat Vural, kemençeyi Göktuğ Çelik çalıyor.

Can Ali’nin Anadolu halklarının kardeş kültürlerinin zengin mirasından beslenen şarkılarının temalarını aşk, hasret, dostluk, hüzün, özgürlük ve doğa oluşturuyor. Ali Rıza Binboğa kadar iyimser, Zülfü Livaneli kadar umutlu bir ses; ama en önemlisi kendisi kadar özgün bir ses.

ENVER METE ASLAN ‘TEL BOYUNCA’ (KALAN MÜZİK)

1979 İzmit doğumlu Enver Mete Aslan, hem Türk müziği sanatçısı, hem de ud ve lavta üzerine çalışmalarda bulunan değerli bir akademisyen.

İzmit Belediye Konservatuvarı’nın ud bölümünü birincilikle bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümünde okumuş. 2000 yılında İzmit Belediye Konservatuarı’nda ud ve Türk müziği solfej öğretmeni olarak göreve başlamış.

Sadece akademik hayata sıkışmamış Enver Mete Bey, bir ayağı da piyasaya basmış; albüm ve sahne çalışmalarına, film ve dizi müziklerine ud icracısı olarak katılmış. Ricardo Moyano ile çalışmış, Grup Türk Kahvesi adlı toplulukta yer almış, sayısız ülkede sahneye çıkmış, ud eğitimi hakkında üç kitap çıkarmış. Şimdi de kariyerindeki belki de en önemli eksiği kapatıyor halihazırda Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi olan Enver Mete Aslan, “Tel Boyunca” adlı kendi hesabına yaptığı albümle.

Ud ve lavta icracısı olarak bestelerini çalıyor, Türk müziği eserlerini yorumluyor. 2021 itibarıyla piyasa akıntısına karşı kürek çeken az sayıdaki iyi albümden biri; misafir icracı olarak Derya Türkan, Furkan Bilgi, Ali Tüfekçi ve Serkan Mesut Halili’nin dahil olduğu “Tel Boyunca”.