Ensar ve TÜGVA, AB'den hibe aldı

04 Ağustos 2020 Salı, 17:44

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, “Gençlik Diyaloğu Programı” kapsamında destek talebi kabul edilen kurum ve projeleri açıkladı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, “Genç Türkiye Kongresi” için hibe aldı. Vakfın, “Gençleri toplumun önemli meseleleri ve çözüm bekleyen sorunlar üzerine düşündürmeyi hedeflediği" belirtilen ve altı ayı kapsayan projesi için 41 bin 540 avro hibe edildiği bildirildi.

Bünyesindeki bir yurtta yaşanan çocuk istismarı ile hatırlanan Ensar Vakfı da hibe alan kurumlar arasında yer aldı. Türkiye Ulusal Ajansı’nın açıkladığı listeye göre, Ensar’ın “Gençlik Fısıltıları” isimli projesine de 31 bin 760 avroluk destek sağlandı.

“2020/R1” başvuru döneminde hibe verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şunlar oldu:

Parlamenter Danışmanlar Derneği – Gençlerle Umut Dolu Gelecek: 23 bin 360 avro.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü - Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık: 31 bin 840 avro.

Gaziantep Üniversitesi - Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibim: 32 bin 560 avro.



