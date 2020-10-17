Enver Gökçe Ödülü, Behram’ın oldu
2020 Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödülü’nün şair Nihat Behram’a verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Behram’a ödülün bütün sanat yaşamını toplumcu gerçekçi ilkeye bağlı olarak sürdürmüş olması nedeniyle verildiği belirtildi.
Ödül verilirken sanatçının tüm yaşam ve yaratım çizgisinin izlendiği vurgulandı. Ayrıca Behram’ın dünya görüşü ve şiir yapısındaki duruluğu, Türk dilini kullanışı, Enver Gökçe’nin şiirine yakınlığı düşünülerek bu ödüle değer görüldüğü ifade edildi.
Barış Kitap, Öyküşiir Dergisi ve Enver Gökçe Dostlar Grubu tarafından verilen ödülün seçici kurulunda Ali Ekber Ataş, Arzu K. Ayçiçek, Ayten Mutlu, Hasan Hüseyin Yalvaç, İbram Erdem, Mehmet Özer, Metin Turan, Orhan Selen ve Yalçın Duman yer alıyor.
Öte yandan Enver Gökçe’nin bir büstünün yapılması için Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi heykeltıraş Azimet Karaman’ın çalışmalarına başladığı bildirildi.
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