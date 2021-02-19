Epic Store, 319 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yaptı

19 Şubat 2021 Cuma, 13:46

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store, her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Son olarak şirket, bugünden itibaren bir haftalığına toplam değerleri 319 TL olan Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunacağını açıkladı.

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Şirket, kısa bir süre önce Metro Last Light Redux adlı oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtmıştı. Şirketin açıkladığı son kampanya ise 25 Şubat 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.

RAGE 2 ÜCRETSİZ OLARAK NASIL İNDİRİLİR?

Rage 2 ve Absolute Drift oyunları şu anda Epic Games Store'dan ücretsiz olarak edinilebilir. Epic Games Store yetkililerinin belirttiğine göre 25 Şubat saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak olan Rage 2'yi tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphanenize indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

İlk adımda ‘www.epicgames.com/store/tr/product/rage-2/home‘ adresi üzerinden, oyunun Epic Games Store sayfasına giriş yapın.

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda yer alan “Yükle” butonuna tıklayın.

Ardından açılan penceredeki bilgileri onaylayın ve “Sipariş Ver” butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra Rage 2 Epic Games Store kütüphanenize eklenecektir.

RAGE 2 NASIL BİR OYUN?

Avalanche Studios ve id Software tarafınca geliştirilen Rage 2, oyuncuları kıyamet sonrası bir dünyaya götürüyor. Ortalama bir sistem ihtiyacı duyan Rage 2, asteroitin dünya nüfusunun yüzde 80’ini ortadan kaldırması ve yaşayan insan sayısının giderek azalmasını konu alan, birinci şahıs açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu olarak biliniyor. Walker adlı bir karakterin canlandırıldığı yapımda, oyuncular dünyayı, General Cross liderliğindeki otoritenin zulmünden kurtarmaya çalışıyor.

Birbirinden heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapan yapım, aynı zamanda grafikleri ve oynanış mekanikleriyle de ön plana çıkıyor. Bu açıdan farklı bir deneyim sunan Rage 2, özellikle aksiyon seven oyuncuları kendine çekiyor.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Rage 2 oyunu için sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB

Depolama: 50 GB boş alan

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Absolute Drift oyunu için sistem gereksinimleri: