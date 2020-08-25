Epilepsi hastası öğrenciye ayrımcılık: Okul servisi kamu zararına yol açar

25 Ağustos 2020 Salı, 11:36

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na(TİHEK) başvuran bir veli, Epilepsi hastalığı bulunan oğlunun okulun engelli öğrenciler için oluşturduğu sabahçı programında eğitim görmesi sebebiyle sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Epilepsi hastaları için uyku düzeninin çok önemli olduğunun altını çizerek özel sınıf açılmasını istedi. Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulda öğlenci programında özel eğitim sınıfı açılabileceğini ancak kamu zararına sebep olacağı gerekçesiyle öğrenci servisi temin edilemeyeceği yönünde cevap verdiğini söyledi.

Levent Gök, şu soruların cevaplanmasını istedi:

- Sözü geçen engelli öğrencimizin servis ihtiyacı giderilecek midir?

- Engelli öğrencilere okul servisi temin edilmesini kamu zararı olarak niteleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

- 2002 – 2020 döneminde uyku düzeninin korunması için öğlenci programında özel sınıf talep eden engelli öğrencilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız? Sözü geçen taleplerden kaçına olumlu cevap verilmiştir?

- 2002 – 2020 döneminde okul servisi talep eden engelli öğrencilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız? Sözü geçen taleplerden kaçına olumlu cevap verilmiştir?

- 2002 – 2020 döneminde servis temin edilmediği için kendi imkanları ile okullarına ulaşım sağlayan engelli öğrencilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?