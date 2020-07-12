"Epstein ve Maxwell'in elinde iki ABD'li siyasetçinin cinsel istismar videoları var"

12 Temmuz 2020 Pazar, 13:34

The Sun’a konuşan William Steel takma adını kullanan eski mücevher hırsızı, Epstein ve Maxwell'in 'insanları nasıl kontrol altına aldıklarını kanıtlamak için' kendisine izlettiği görüntülerde pek çok tanınan ismin yanı sıra iki ABD’li siyasetçinin bulunduğunu söyledi.

Steel isimi eski hırsız, Maxwell'in seks bağımlısı olduğunu da iddia ederek şunları söyledi: "Bana o videoları izlettiler çünkü güçlü olduklarını ve kontrolü ellerinde tuttuklarını kanıtlamak istiyorlardı. Çok güçlü insanların, ünlülerin ve liderlerin çocukları istismar ettikleri görüntüler izledim. İki yüksek profilli ABD'li siyasetçi de videolarda vardı. "

Steel, Maxwell ve Epstein'in kendi çaldığı mücevherleri kız çocuklarına vermek için satın aldığını iddia etti.

"POLANSKI PLANI"

t24'ün haberine göre Steel, Maxwell’in kendisine sürekli Epstein konusunda bir şeyler yapması gerektiğini söylediğini ve “Jeffrey benim ölümüm olacak” dediğini aktardı. Maxwell’in ayrıca “Polanski planı” ismini verdiği kaçış planından da bahsettiği belirtti. Maxwell'in 1977’de 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra Fransa’ya giden yönetmen Roman Polanski gibi yapabileceğini düşündüğünü aktaran Steel, Fransız vatandaşlığı bulunan Maxwell’in, Fransa’nın kendisini ABD’ye iade etmeyeceğini düşündüğünü iddia etti.

İkiliyle olan ilişkisine dair bir kitap yazacağını söyleyen Steel konuya ilişkin yargı süreci için de işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.