Ercan Kesal'ın filmi 'Nasipse Adayız' Mannheim Film Festivali'nde yarışacak
Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği dram ve komedi türündeki "Nasipse Adayız" filmi Mannheim Film Festivali'nde yarışacak.
Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştiren, Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ödüllü film "Nasipse Adayız" Uluslararası Mannheim - Heidelberg Film Festivali’ne seçildi.
Film bu sene 69'uncusu düzenlenecek Mannheim – Heidelberg Film Festivali’nde ilk kez Almanya’daki izleyiciyle buluşacak.
Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi "Nasipse Adayız" festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da 30 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmek için gün sayıyor.
Türkiye’deki vizyonu sonrasında festival yolculuğunu kaldığı yerden sürdürecek film ilk olarak 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Mannheim- Heildelberg Film Festivali’nde yarışacak.
Ercan Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan film son olarak Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’ başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül almıştı.
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