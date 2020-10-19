Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi 'Nasipse Adayız'ın vizyon tarihi belli oldu

19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:54

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi "Nasipse Adayız"ın Türkiye'deki vizyon tarihi belli oldu. Film, 30 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Film son olarak 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü", "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ve "Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü"yle beraber toplam beş dalda ödül kazanmıştı.

FİLM HAKKINDA

Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de "En İyi Yönetmen", "En İyi Kurgu" ve "FIPRESCI En İyi Film" ödülleriyle dönen "Nasipse Adayız", İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi.

Barbru Balasoiu’nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga’nın kurgusunu, Oya Köseoğlu’nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı ‘Nasipse Adayız’, 30 Ekim’de Bir Film dağıtımıyla Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.