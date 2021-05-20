Erdek'te Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne sansür
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarında, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sansürlendi.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği 19 Mayıs etkinliğinde, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, sansürlenerek okundu.
Gençliğe Hitabe’yi okuyan genç, “İktidarı elinde bulunduranlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler” bölümünü okumadı.
CHP Milletvekili Ensar Aytekin, “Gençliğe Hitabe birçok ilde okunmuştur. Ancak ne hikmetse Erdek’te sansürlenmiştir. Kendisinin okurken duraksaması da göstermektedir ki eline verilen metinde bu bölüm çizilmiş yahut karalanmıştır. Bunun adı alçaklıktır, terbiyesizliktir. Buna cüret eden her kimse en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi iktidarı elinde bulunduranlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Ama devletin bürokratları, bu törenleri düzenleyenler buna ortak olamaz. Sorumluluların hesap vermesinin takipçisi olacağız” dedi.
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