Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini Putin'le atacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 20:34
Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini Putin'le atacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'deki programa konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dönmez, "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.


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