Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini Putin'le atacak

27 Şubat 2021 Cumartesi, 20:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'deki programa konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dönmez, "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.