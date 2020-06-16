Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

16 Haziran 2020 Salı, 19:34

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.