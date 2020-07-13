Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 07:59

Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden kararın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu aktardı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii; O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" dedi.