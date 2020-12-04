Erdoğan aylar sonra ilk kez Ayasofya'da

04 Aralık 2020 Cuma, 13:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi. Erdoğan, 4 ay sonra ilk kez Cuma namazını Ayasofya’da kıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, müzeden camiye çevrilen Ayasofya’yı en son 7 Ağustos tarihinde Cuma namazı için tercih etmişti.

Erdoğan Cuma namazı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NA DAVA

Bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da hukuk dairesinde gerekenneyse bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Edep denilen birşey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığına nasıl mesajlar verilir bunu öğrenmesi lazım.

CHP İDDİASI

Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. CHP istikametini kaybetmiştir. Bu saatten sonra artık toparlaması da çok zordur. Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp burayla birşeyler oluşturmaya gayret eden CHP inanıyorum ki bundan sonra da kendisini toparlayamacaktır.

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Ama maalesef sıkıntılı bir dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle konuştuğumda durumu böyle değildi. Fakat ondan sonra bir olumsuz hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin diyoruz. Duadayız.

AŞI AÇIKLAMASI

Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.



