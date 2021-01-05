Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. İki liderin görüşmesi saat 14.00'te başladı. Bahçeli'nin, Erdoğan'ı kapıda karşıladığı görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşıladığı görüşmede, iki ismin de sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği ve tokalaşmadığı görüldü. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşmede, mesafeli oturan iki isim baş başa görüştü. Bu buluşma, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki son 6 günde gerçekleştirilen 3'üncü görüşme.
Geçen hafta da bir araya gelen iki isim, en son 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni öncesi Saray’da yüz yüze görüşmüştü.
Erdoğan, 2019 yılında üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
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