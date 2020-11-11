Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin de uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini ilk kez bozdu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.

NACİ AĞBAL AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz cuma da Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yapmtık. Naci Ağbal arkadaşımızı atadık.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler. Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veyahut ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım.

Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmadık, attıramazsınız. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanınını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafıgüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir.

Ekonomi politikalarımızı 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.

ERDOĞAN'DAN TL ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz.

Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek Merkez Bankası'nın görevidir.

Ekonomideki girdiğimiz yeni dönemin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



