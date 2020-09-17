Erdoğan: 'Böyle samimi demokrasi, hak ve adalet ideali bulamazsınız'

17 Eylül 2020 Perşembe, 12:02

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Salgınla mücadele kurallarına uyularak icra ediliyor. 577 ilçemizde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

-Kongreler sonucuna göre yüzde 51 oranında yeni yönetimleriyle yola devam ediyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yolunda sürdürdüğümüz bayrak yarışında bayrağı devreden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de unvanlar değişebilir ama hizmet yarışı bitmez.

-Hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil, mezara kadar sürer. 83 milyonun her birinin gönlünü kazanmayı hedeflerken, teşkilatlarda görev alan bir kişinin bile bu çember dışında kalmasına rıza gösteremeyiz.

-İl kongrelerimizi de ekim ayı ortasında başlatmayı planlıyoruz. Amacımız önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongremize çok güçlü bir teşkilat yapısıyla girmektir.

-2023 yılında partimizi hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçiminde zafere taşıyacağımıza inanıyorum. Bu sürecin başarısı için daha çok çalışmalıyız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu somutlaştıracak zihni egzersizler, analizler, teknik ve siyasi proje hazırlıkları için şimdiden bismillah demeliyiz. Başkalarının böyle bir hazırlığı olmayabilir.

'BÖYLESİNE SAMİMİ BİR DEMOKRASİ İDEALİ BULAMAZSINIZ'

-FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişimini hatırlayın, çukur eylemlerini hatırlayın, DEAŞ'ın bombalı eylemlerini hatırlayın. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Bunların hiçbirinde de demokrasiyi dillerinden düşürmeyenlerin omurgalı bir tavır sergilediklerini görmedik.

-Terör örgütü üyelerine kapılarını açarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Avrupa ve ABD demokraside ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

-Kendimizle birlikte ister tarihi bağlara dayansın, ister yeni ilişkiler olsun dostlarımız için de aynı mücadeleyi göstermekte kararlıyız. Bu Türkiye modelidir. Böylesine samimi bir demokrasi, hak ve adalet ideali bulamazsınız.

-Biz geleceğin de partisiyiz, iktidarıyız, umuduyuz.

"TÜRKİYE TAMAMEN ÇEKİLİRSE SURİYE HUZURA MI KAVUŞUR?"

-Türkiye neden Suriye'de, neden Libya'da, neden Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Balkanlar'da diyorlar. Soruları tam tersinden soralım.Türkiye tamamen çekilirse, Suriye bir anda barışa huzura, özgürlüğe mi kavuşur?

-Türkiye oradaki oyunları görmez ise Irak'ta her şey normale mi döner?

-Libya'da Türkiye olmaz ise darbeciler, yönetimi meşru hükümete mi bırakır?

-Mesela AB, Türkiye tüm haklarından feragat ederse, uzun süredir uyguladığı çifte standarttan vazgeçerek sözlerini tutmaya mı çalışacak? Mesela bu ülkeler çekip gidecekler mi?

-Şayet bu soruların hepsine samimi bir evet cevabı verilirse, izlediğimiz politikayı gözden geçirmek vacip hale gelir.Küçük bir kesim dışında aklı başında olup da bu sorulara evet verecek kimseyi Türkiye'de görmedim, tanımadım, duymadım. Teşkilatlarımızın bunları halkımıza iyi anlatması çok önemlidir.Bunun için gece gündüz milletimiz ile olacağız. Vizyonumuzu anlatacağız.