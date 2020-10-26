Erdoğan ‘Bu bana çok abartılı geldi’ dedi, çay dağıttı
Partisinin 7. Olağan Kongresi için Malatya'da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafla diyaloğu dikkat çekti. Servisçi olduğunu belirten yurttaş Erdoğan'a, "İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz" dedi. "Bu bana çok abartılı geldi" diyen Erdoğan, "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.
Esnaf, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diye sözlerine devam etti. Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” dedi.
Derdini anlatmaya devam eden Esnaf, “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ödemelerimiz devam ediyor, işlerimiz düştü” diye sürdürdü.
“KEYİF ÇAYI BU, İÇ”
Erdoğan, “Çok abartı…Düştü ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman…” diyerek konuşmasını noktaladı.
Esnaf, “Servisçi gerçekten perişan. Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıttı.
Görüntüleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba paylaştı.
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