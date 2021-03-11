Erdoğan: Destan yazdık

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmeye başlanmasının üzerinden tam 1 yıl geçmesi hakkında konuşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.

DHA
11 Mart 2021 Perşembe, 17:10
Erdoğan: Destan yazdık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'ın yıl dönümünde sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.




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