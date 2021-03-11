Erdoğan: Destan yazdık
Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmeye başlanmasının üzerinden tam 1 yıl geçmesi hakkında konuşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'ın yıl dönümünde sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." dedi.
Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021
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