Erdoğan: En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır. Tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz köprü eksik kalır, işlevsiz kalır." ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi Açılışı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Kalbi ve gözü olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz. Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.
Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. Davamız Türkiye'nin hak ve istiklalinden alınmamasıdır. Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.
Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar.
Tarihimizi yeniden hatırlayan, keşfeden, kucaklayan bir nesil yetişiyor. Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum.
Özellikle Malazgirt Zaferi'nden başlayıp İstiklal Harbi'ne kadar uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmemiz gerekiyor. En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır. Tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz köprü eksik kalır, işlevsiz kalır.
Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan askerlere "Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyerek Çanakkale destanının omurgasını inşa etmiştir."
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