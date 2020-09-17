Erdoğan: Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık.

“TERÖRİSTLERİ İMHA EDİYORUZ”

Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aldığımız teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok.

TERÖRLE MÜCADELENİN EN BAŞARILI DÖNEMİ

Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmasına nasıl müsaade etmiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Elindeki imkanları terör baronlarına veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz.

“ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI”

Yapanın yanına kar kaldığı terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını teröre dayayanlar dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık ceylanlar geziyor. Yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin şantaj ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin vakarlı duruşunun sonucudur. Türkiye’ye samimiyetle yaklaşanlar bizden her zaman hüsniyet görecektir. Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını test edenlerse daima bizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.