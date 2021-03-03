Erdoğan “herkes kendi dini bayramında izinli sayılacak” demişti: 7 yıldır Maltepe’de uygulandığı ortaya çıktı

03 Mart 2021 Çarşamba, 17:19

Maltepe Belediyesi bundan 7 yıl önce bir ilke imza atarak çalışanlarının, tıpkı Ramazan ve Kurban Bayramlarında olduğu gibi Noel ve Muharrem haftalarında tatil yapmasının önünü açan bir uygulamayı hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda ön plana çıkan konulardan biri de farklı inanca mensup kişilerin kendi dini bayramlarında izinli sayılması oldu. Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağladıklarını belirten Erdoğan, gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenleyeceklerini dile getirdi.

MALTEPE BELEDİYESİ’NDE 7 YILDIR UYGULANIYOR

Erdoğan’ın açıkladığı bu planın Maltepe Belediyesi’nde 7 yıldır uygulandığı ortaya çıktı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve başladığı 2014 yılında CHP'li meclis üyeleri tarafından Belediye Meclisi'ne sunulan ve kabul edilen önerge ile isteyen belediye çalışanı mazeret izni kullanarak, Noel ve Muharrem haftasında tatil yapabiliyor. Aynı önerge ile Maltepe’de cemevleri de dini ibadethane olarak kabul edildi.

“ANLAYIŞIMIZ TÜRKİYE’YE REHBER OLUYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını izleyince mutlu oldum. Bir kez daha doğru bir yönetim anlayışı ile çalıştığımızı anladım. Belki biraz geç adım atılıyor ama Maltepe’deki yerel yönetim anlayışımızın Türkiye’ye rehber olması, ülke politikalarına yol göstermesi umut verici. Hoşgörünün kenti Maltepe’de tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, tüm inançların özgürce hayat bulduğu, herkesin ötekinin inancına ve yaşantısına saygı duyduğu bir hayatı inşa ediyoruz. Maltepe’de hangi dine ait olursa olsun bir etkinlik gerçekleştirdiğimizde farklı inançların temsilcileriyle birlikte yapıyoruz. Bu hoşgörünün göstergesidir. 2014’te göreve geldiğimde ilk olarak meclis üyelerimizle görüşerek inanç özgürlüğünü temel alacağız dedim. Bu doğrultuda tıpkı Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi Noel ve Muharrem haftalarında da dileyen personelimizin izinli sayılmasının önünü açtık. Sadece bu kadar değil. Daha o zaman AİHM’de Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması yeni yeni tartışılıyordu ki biz Türkiye’de bir ilke imza atarak belediye meclisimizden “Cemevleri İbadethanedir” kararı çıkardık. İnanç özgürlüğü adına yaptığımız bu çalışmalardan ve Maltepe halkının bu anlayışımıza sahip çıkmasından dolayı mutluyum” dedi.