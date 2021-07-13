Erdoğan-Herzog görüşmesi İsrail basınında

13 Temmuz 2021 Salı, 17:21

Ynet, Herzog-Erdoğan görüşmesini sayfalarına, "Liderler iki devletli çözümü görüştü" başlığıyla taşıdı.

TİCARET VE İSTİHBARAT ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Haberde, "Ankara ile Kudüs arasında yıllardır süren sürtüşmenin ardından devlet başkanları enerji, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda yüksek işbirliği potansiyelini tartışıyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın eski başbakan Benjamin Netanyahu ile arasındaki büyük düşmanlığa rağmen, Türkiye'nin son yıllarda ticaretin yanı sıra istihbarat gibi alanlarda da İsrail ile iyi ilişkiler geliştirdiği kaydedildi.

Haaretz ise haberinde, "Herzog'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'ın ardından üçüncü diplomatik temasını Erdoğan ile gerçekleştirdiğine" dikkat çekildi.

HERZOG'TAN AÇIKLAMA

Herzog'un ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanları, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümüne yönelik olumlu adımların atılması ve İsrail-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak tüm anlaşmazlıklara rağmen temasların ve diyalogun sürdürülmesine büyük önem veriyor" ifadeleri yer aldı.

Ynet'e göre, salgına rağmen iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi arttı.

SIRADAKİ İSİM: BENNETT

İsrail'in anaakım medya kuruluşlarından Jerusalem Post (JPost), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmeyi ele aldı. Gazete, Erdoğan'ın sıradaki telefon görüşmesini İsrail Başbakanı Bennett ile yapacağını öne sürdü.

Haberde ayrıca, ABD'deki hükümet değişikliğinin ardından Türkiye'nin, Biden yönetimiyle ilişkileri onarmak istediği ve bu kapsamda Tel Aviv'e yeni bir büyükelçi atayarak İsrail ile ilişkilerini düzeltmek yönünde bir adım attığı ifade edildi.

"DİYALOG SÜRECEK"

Londra merkezli Middle East Eye'da (MEE) çıkan bir haberde, "Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu'nun istikrarı için önemli olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi ve her iki liderin de bu konuda mutabık olduklarının altı çizildi.

Herzog pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Ülkeler arası görüşmeleri ayakta tutan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını" söylemişti.

YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI

Habere göre, Haziran ayında MEE'ye konuşan Erdoğan hükümetinden kaynaklar, "Eski Başbakan Netanyahu'nun istifasının ardından, İsrail ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayabileceği konusunda umutlu olduklarını" söylemişti.

"ÇÖZÜLMENİN İŞARETİ"

İsrail'in ana akım medya kuruluşlarından Times of Israel'de "Erdoğan, muhtemel çözülmenin bir işareti olarak, yeni İsrail cumhurbaşkanı ile görüştü" başlığıyla yayınlanan bir haberde, liderler arasındaki telefon görüşmesi masaya yatırıldı.

Erdoğan'ın eski başbakan Benjamin Netanyahu ile son derece gergin ilişkilere sahip olduğunun hatırladığı haberde, ikilinin düzenli olarak birbirlerini alenen terörist veya soykırımcı olmakla suçladığı ifade edildi.

YNet'e göre İsrailli analistler, "Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın gözüne girmek istediğini ve bu çerçevede, Ankara'nın İsrail konusunda daha ılımlı bir ton benimsemesini olumlu karşılayacağını" düşünüyorlar.