Erdoğan itiraf etti! Hekimlerden yetkililere çağrı: Cezai işlem uygulamaya çağırıyoruz

27 Nisan 2021 Salı, 14:50

Hekimler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı “özel hastanelerin Covid-19 hastalarından yoğun bakım ve aşılama hizmeti için ilave ücret talep ettiği” yönündeki açıklamasını ‘itiraf’ olarak değerlendirdi.

Hekimler “Yurttaşlarımızı, bu türden uygulamalara karşı haklarını aramak için Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri şahıs ödemeleri bölümüne itiraz dilekçesi vermeye, SGK’yi SUT hükümlerine uymayan, pandemi süresince Covid-19 hastalarından tanı, tedavi ve hastaneye yatış, yoğun bakım sürecinde informel ücret alan hastaneleri tespit etmek ve sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolünü iptal ederek ve cezai işlem uygulamaya, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu otoritelerini ise ihlallere ısrarla devam eden hastaneleri kamulaştırmaya çağırıyoruz” dediler.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında “Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse faalleri hakkında gereken işlemlerin derhal yapılacağını” söylediğini anımsatarak “Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinin piyasanın vahşi koşullarına nasıl terk edildiğini, vatandaşlar can derdine düşmüş iken özel hastane patronlarının kar hırsı için gözü döndüğünü, vatandaşa yapılan Covıd-19 aşıları için otelcilik hizmeti adı altında ilave ücret aldıklarını kamuoyu öğrenmiş oldu” dediler.

SGK GÖZ YUMUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu konudaki suiistimallerle mücadele etmek için özel hastanelere yönelik denetim çalışmaları yapmadığı, aksine göz yumduğunun anlaşıldığını belirten Demir ve Kılıç, şöyle devam etti:

Özel hastanelerin Covid-19 hastalarından gerek yoğun bakım sürecinde gerekse yataklı servislerde her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için fahiş ücretler talep ettiklerini kamuoyu ile paylaşmamız ve yapılan SUT değişiklikleri ile hiçbir sağlık kuruluşunun pandemi süresince Covid-19 hastalarından ilave ücret alamayacağını açıklayarak yurttaşlarımızı bu türden uygulamalara karşı haklarını aramak için hazırladığımız örnek itiraz dilekçesinin SGK İl müdürlüğü şahıs ödemeleri bölümüne verilmesini önerdik.

Sosyal Güvenlik Kurumunu ise yasal düzenlemelere aykırı olarak pandemi döneminde Covid-19 hastalarından her türlü etik ve ahlaki yaklaşımı bir kenara bırakıp, ölçüsüz ücret talep ederek vatandaşı mağdur eden ve yaşam hakkını tehdit eden hastaneleri denetlemeye çağırdık. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde pozitif vaka ve buna bağlı olarak ölüm sayılarının arttığı, yoğun bakım servislerinde yer bulunamadığı, yoğun bakımda yatması gereken birçok hastanın acillerde ya da servislerde yoğun bakım yataklarının “boşalması” için bekletildiği bu dönemde maalesef özel hastane patronları salgını fırsata dönüştürme çabası içine girdikleri uzunca bir süredir kamuoyunun gündeminde olup Cumhurbaşkanı bile artık yeter demiştir. Tekrar hatırlatıyoruz, özel ve kamu sağlık hizmet sunucuları tarafından Covid-19 hastalarından hiçbir ad altında ilave ücret alınamaz. Zor durumdaki vatandaşı çaresizlik içinde yalnız başına bırakmak kabul edilemez. Sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez!