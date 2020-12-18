Erdoğan: Katıksız faşizmin izlerini görüyoruz

18 Aralık 2020 Cuma, 15:17

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı Açılışı’nda açıklama yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışardaki şaşkınları anlıyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

Ne diyorlar? 'İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız' diyorlar, 'Destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız' diyorlar, 'AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız' diyorlar. 'AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız', 'Görev yapanların mallarına ve mülklerine el koyacağız' diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız. Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunların her darbenin muhtıranın, her cuntanın içinde ve veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunların ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründe, özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerinden biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini.

İnşallah 2023'e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirmek için 2023'ün ne kadar önemli olduğunu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fer bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. anlatacağız. En büyük gücümüzü altına imza attığımız projeler olduğunu unutmadan devam edeceğiz, proje üretmeye, eser inşa etmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane projelerimiz bunlardan biridir.”