Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle tazminat davası

11 Ocak 2021 Pazartesi, 15:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiği 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.





Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.





ÖZKOÇ'A DA DAVA

Erdoğan, TBMM'deki konuşması nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında da '250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Özkoç, Meclis'teki konuşmasında Erdoğan'a yönelik "TBMM'de "Habur Sınır Kapısı'ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın? Bu ülkedeki ölen askerlere neden 'kelle' dedin?" diye sormuştu.

Erdoğan'ın Özkoç'a karşı açtığı davanın dilekçesinde "Askerlerimizin katledilmesine sebep olmakla, katledilen 3 milyon 750 bin Müslüman kanı eline bulaşmış olmakla, PKK’ya hendekleri kazmak için izin vermekle, hendek kazdırtmakla, PKK terör örgütünü Türkiye’ye aldırmakla, PKK ile anlaşıp Öcalan’la anlaşıp valilere emir verip de askerimizin ölmesine neden olmakla itham etmiş ve bu suretle Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ve itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmuştur" denildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı dava ile ilgili gazetecilerin soruları üzerine, "Bu Genel Başkanımız hakkında açtıkları kaçıncı dava? Onlar dava açmaktan, Genel Başkanımız da dava kazanmaktan yorulmadı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan’ın “yalan söylediği” gerçekliğini kamuoyunun bilgisine sunan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açmışlar!

Şenliği izleyin artık!

İspat hakkımızı kullanacağız!

Geçmişten günümüze tüm yalanlar tek tek Mahkemede açıklanacak!" ifadelerini kullandı.