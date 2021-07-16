Erdoğan: KKTC parlamentosunda müjde vereceğiz

16 Temmuz 2021 Cuma, 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, KKTC ziyaretiyle ilgili soruya, "Geniş bir heyetle KKTC ziyaretini gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine sesleneceğiz. Müjdesini orada vereceğiz, hazırlıklarımızı tamamladık, bir müjdemiz var" dedi. Erdoğan dünya barışının tesisi için KKTC mesajları olacağını belirtti.

Erdoğan, Rize ve Almanya'daki sel felaketinin sorulması üzerine, Almanya'dan yardım konusunda talep gelmediğini belirtti. Erdoğan Rize'de 6 can kaybının olduğunu belirterek, "Rizemiz daha doğrusu doğu Karadenizimiz felaketlerle karşı karşıya çünkü bol yağış alan bir bölge. Çay bitkisi gübreleme tekniği nedeniyle aldığı yağmurla balçığa dönüşüyor. Onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor" diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz programlarının nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, "Öncelikle dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. Bu vesileyle ulusal ve uluslararası yayınlar yapıldı, 3 bin 876 proje ulusal ve uluslararası gerçekleştirildi. Külliyemizin hemen karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açtık. Dijital bir müze. Bu sadece ulusal değil uluslararası anlamda da dünyaya çok iyi mesajlar verecek" dedi.