Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması

02 Ekim 2020 Cuma, 15:26





Konya Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Dünya 5'ten büyüktür diyerek ülkemizi ciddiye almayanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Bugüne kadar ne dediysek yaptık.

-Başaramadılar, başaramayacaklar. Hiçbir teröriste nefes aldırmıyoruz. Mücadelemizi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Saldırıları merkesinde kontrol altına almak için yaptık.

-Kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında artık bölgesel ve küresel gelişmelerde Türkiye’yi hesaba katmaya başladılar.Tabi bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terörle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştırlar. Ama biz yolumuzdan dönemdik, dönemeyeceğiz.

-Bugün Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini taşıyor. Bugün Suriye’de 8 bin 200 kilometrekarelik alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu zevkine değil, oradan gelecek saldırıları merkezinde durdurmak için yaptık. Ülkemize karşı oyun oynanan her yer bizim hareket alanımızdır.

DOĞU AKDENİZ

-Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır. Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru alanımız haline dönüştürdük. Tartışmalarla, ülkemize tehditlerle, komik gövde gösterilerinde bulunlar diyalog çağrımıza yanıt verdi.

AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

-Ermenistan, Karabağ sorunu çözülmemişken Azerbaycan'a saldırdı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız.

-Konya için hızlı tren çalışmalarına devam ediyoruz.

-Ana muhalefetin lideri 'çiftçilere yardım yok' diyor. İnsafın kurusun gel bir bak neler yapıyoruz...