Erdoğan ‘Millete Sesleniş’ konuşmasına dikkat çekti

08 Şubat 2021 Pazartesi, 14:59

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye eylem ve etkinlikler, kapalı alan toplantıları, sinema, tiyatro, kafe ve restoran gibi mekânlar yasaklıyken, AKP kongrelerinin kapalı salonlarda koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yapılması büyük tepki çekerken, Erdoğan salonlardaki kalabalığı, “Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongrelerimizi, demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum” diyerek selamladı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir. Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

‘RABİAMIZA DAHA SIKI SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ’

Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde dönüşümün etkisiyle sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor.

Tabii bütün bunlar ancak gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketlerini dilecek kadar yollarını şaşıranlara diyecek şey bulamıyoruz. Bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. Bu konuda sizlere güveniyorum. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle birlikte yaptık, ne başardıysak sizlerle birlikle başardık. Basın ve sosyal medya mecraları siyasetimizin sadece duyurulma yeridir.

Sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak, bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden mesaisinden feda yapan dava erleriyle geldik. Farklı odakların tehditlerine maruz kaldık, tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden, devletin her kademesine rağmen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı.

CHP'DEKİ İSTİFALAR...

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar, eleştirenleri kapı dışarı ediyor. CHP hangi projeyi üretiyor diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Kardeşlerim hiçbir yok aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmesidir.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE İŞARET ETTİ

Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.