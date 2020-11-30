Erdoğan: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır

30 Kasım 2020 Pazartesi, 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de toplanan Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’un Türkiye Varlık Fonu’nun uktesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar yatırım otoritesine satışı yapılmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye Varlık Fonu’nun bu isteği geçtiğimiz yıl Avrupa imar ve kalkınma bankasından almıştı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye varlık fonunun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’dır. Bay Kemal, bunu öğren bunu bil bu sana lazım. Yani bir yıl öncesiyle aynıdır. Katar yatırım otoritesi, aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerinde bulunduğu 40'dan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra borsasının da yüzde 10,3’üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı. 'Almanya’nın tapusunu da Katarlılara verin, İngiltere’nin tapusunu da Katarlılara verin' diyen de çıkmadı. Bu ne garipliktir ya. Aksine yapılan yatırımda herkes memnuniyet duyuyor. Esasen bu tür yatırımlar ülkemize duyulan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun?".

"FAŞİST KAFA"

"Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini arttıracağız" diyen Erdoğan, Katar'ın ülkeye yatırım yapan tek ülke olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Bunun rengi nedir, dini nedir sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık. Borsa İstanbul’a değer katan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da olsa Nasdaq da olsa Katar yatırım otoritesi de olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Sadece bu örnek dahi milletimizin cehape ve onun kuyruğuna takılanlara ülkeyi niçin emanet etmediğinin ve etmeyeceğinin en açık göstergesidir. Bunların niyeti hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarlarını savunmak olmadı."