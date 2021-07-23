Erdoğan, Rize'de sel mağdurlarına çay fırlattı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen Rize'de sel ile sarsılan yurttaşlara çay fırlattı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere gittiği Güneysu ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmanın ardından mitinge katılan yurttaşlara çay fırlattı.
İncelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, "Toplam 550 konut inşa edeceğiz. Köylerimizde 50 köy evi yapacağız. 5 adet çayevi yapma kararı aldık" bilgisini veren Erdoğan, "N'olur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın" çağrısı yaptı.
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