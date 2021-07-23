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HipHop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza kısa bir sürede tanındı ve birçok MC ve HipHop severin tercihi oldu. A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı. Bunun ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yaptı. Rap çalışmalarına devam eden A.P.O, 2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurdu. Stüdyosunda kendi kayıtlarını alan A.P.O, dışarıdan kayıt alınmasını da sağlamaktadır. Bu stüdyoda hem rape yeni başlayanlar için rap müziğine ve rap yapmaya dair bilgiler verilmektedir.