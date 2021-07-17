Erdoğan: "Rize'de selin vurduğu yerler afet bölgesi olacak"

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:26

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ÇÖZÜM SÜRECİ

Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil. Kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Rize'de büyük bir felaket yaşadık. Bakan arkadaşlarımızın ve milletvekillerin yaptığı araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden bir beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız.